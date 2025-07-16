الجزائر تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن بشأن العدوان الصهيوني على سوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، بطلب من الجزائر اجتماعا طارئا بشأن العدوان الصهيوني على سوريا .

وسيعقد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن غدا الخميس .

وكانت الجزائر قد أدانت الجزائر بشدة ما وصفته بالتصعيد المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد استهداف سوريا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة. حسب بيان لوزارة الخارجية.