قدمت الجزائر طلبا رسميا لمنظمة الأمم المتحدة لإعتماد يوما عالميا لـ”العيش معا”، بعد تلقيها دعما كبيرا من العديد من الدول.

وهي المبادرة التي أطلقتها للمنظمة غير الحكومية “جمعية الصوفية العلوية الدولية “إيسا”، بولاية مستغانم بالجزائر عام 2009.

وقدم الوفد الجزائري في الأمم المتحدة بقيادة وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، في الإجتماع 72للجمعية العامة طلبا رسميا للمنظمة.

المقترح لتبني “يوم عالمي لـ”العيش معا”، وذلك بتوافق الآراء عليه من أعضاء الجمعية العامة الأمم المتحدة.

وجاء هذا الطلب الرسمي من الجزائر ، بعد الدعم الكبير من المجتمع المدني على نطاق واسع في العالم.

وتعمل المنظمة غير الحكومية “إيسا” على الصعيد العالمي منذ سنوات عديدة من أجل ثقافة السلام والحياة

وهي تقوم على أساس قيم الاحترام والأخوة والتضامن بين الأسرة البشرية، وهي منظمة معترف بها من طرف منظمة “اليونسكو”.

ومن المقرر عقد اجتماع جديد في نيويورك لتحديد الشروط والمواعيد النهائية لعرض المقترح الجزائري على الجمعية العامة للأمم المتحدة.