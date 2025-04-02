الجزائر تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين

طلبت الجزائر اليوم الأربعاء عقدَ اجتماعٍ طارئ لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في فلسطين، نظرًا للتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخاصة في غزة التي تعاني من حصارٍ منذ أكثر من شهر، إلى جانب عمليات القتل العشوائي التي طالت عمال الإغاثة.

يأتي هذا الطلب بعد الإعلان عن العثور على جثث 15 عاملاً في مجال الطوارئ والإغاثة بغزة، كانوا يعملون ضمنَ الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني الفلسطيني وهيئات الأمم المتحدة.

كما طالبت الجزائر بعقد الاجتماع الطارئ بعد التصاعد غير المسبوق لأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة بعد ظهر غد الخميس الموافق لـ 3 أفريل الجاري.