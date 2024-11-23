الجزائر تطلق بوابة إلكترونية لسوق المال

أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة “كوسوب”، اليوم السبت، بوابة إلكترونية ونافذة موحدة للسوق المالي في الجزائر، تهدفان بشكل كبير إلى تطوير بيئة السوق المالي.

وجاء ذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي الثاني للسوق المالي الجزائري. المنظم من قبل “كوسوب” برعاية وزير المالية، لعزيز فايد، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

وأوضح رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة، يوسف بوزنادة، في كلمة له بالمناسبة، بأن البوابة الإلكترونية للسوق المالي. ستسمح للراغبين في ممارسة مهن السوق. والشركات الراغبة في الإدراج في البورصة بتقديم طلباتهم بشكل رقمي. وهو الامر الذي سيساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل “كوسوب”.

وأضاف أنها ستوفر للمستثمرين خاصية الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط السوق المالي. ويأتي ذلك من خلال التعاون المستقبلي مع شركة تسيير بورصة القيم.

وأكد ذات المسؤول، أن هذه المنصة تأتي في اطار توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تجسيد التحول الرقمي الشامل.

وبخصوص النافذة الموحدة للسوق المالي في الجزائر التي تم اطلاقها بالمناسبة، أوضح بوزنادة أنها تهدف إلى تجميع كافة الأطراف الفاعلة في السوق تحت مظلة واحدة. وبالتالي تبسيط الإجراءات للشركات الراغبة في الإدراج في البورصة. وتحقيق التكامل المالي وكذا تعزيز عمق السوق وتحسين جاذبيته.

وتجمع هذه النافذة فاعلين اساسيين في السوق المالي في الجزائر، ويتعلق الامر بالإضافة الى “كوسوب”. وشركة تسيير بورصة القيم، القرض الشعبي الجزائري، شركة الجزائر للتسوية، شركة “تال ماركت” و”انفست ماركت”.

بالإضافة إلى مؤسسة “غرانت تونتون” بصفتها مؤسسة مقيمة للشركات الراغبة في دخول البورصة، والذين وقعوا اتفاقية لهذا الغرض.