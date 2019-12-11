الجزائر تطلق مناقصة للمتعاملين السعوديين الراغبين في تقديم خدمات الحجاج

أطلق الديوان الوطني للحج والعمرة مناقصة لاختيار المتعاملين السعوديين المؤهلين والراغبين في تقديم خدمات الحجاج لموسم 2020م.

المناصة تم نشرها بالجرائد السعودية عن طريق القنصلية العامة الجزائرية بجدة.

وهي الخدمات المتعلقة بالإسكان والتغذية والإعاشة والنقل بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

ويمكن للمتعاملين السعوديين سحب دفاتر الشروط من الموقع الرسمي للديوان ابتداء من اليوم .

وذّكر الديوان الوطني للحج والعمرة أن العروض يتم إيداعها لدى القنصلية العامة الجزائرية بجدة.

الموقع الرسمي للدوان الوطني للحج و العمرة:www.onpo.dz