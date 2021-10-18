الجزائر تظفر بالمركز الثالث في البطولة الإفريقية للسباحة

أنهى المنتخب الوطني للسباحة، مشاركته في بطولة إفريقيا المفتوحة للسباحة، والتي جرت بغانا، في المركز الثالث للترتيب النهائي.

ونجح المنتخب الوطني الذي شارك في هذه البطولة بخمسة سباحين، من احتلال هذا المركز، بعد حصده لعشرة ميداليات.

ومثل الألوان الوطنية في هذه البطولة، كل من أسامة سحنون، أمال مليح، جواد صيود، رمزي شوشار، بالإضافة لعبد الله عرجون.

ويعد السباح الجزائري أسامة سحنون، من بين العناصر الوطنية التي تألقت في هذه البطولة، بحصده لميداليتين ذهبيتين.

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