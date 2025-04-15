الجزائر تظفر بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لعهدة من ثلاث سنوات

ظفرت الجزائر عن جدارة واستحقاق بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لعهدة من ثلاث سنوات.

وحسمت الجزائر نتائج التصويت لصالحها بعدما حظيت بثقة 34 بلدا إفريقيا خلال الدور الثالث من الانتخابات، مقابل حصول دولة ليبيا على 15 صوتا. فيما انسحب المغرب من هذه الانتخابات خشية تلقي هزيمة جديدة أمام الجزائر.

ويعد فوز الجزائر اعتراف بدور ومكانة بلادنا تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون في ترقية السلم. واستتباب الأمن في القارة الافريقية.

يشار أن الانتخابات جرت بأديس أبابا في إطار انعقاد الدورة غير العادية الـ 24 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

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