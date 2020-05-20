الجزائر تظفر بـ5 مناصب في لجان الكاف الدائمة

ظفر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بـ5 مناصب على مُستوى اللجان الدائمة للكاف، مثلما أعلن عنه موقعه الرسمي اليوم الأربعاء.

وأوضحت الفاف، بأن كل من عبد الكريم مدوار، محمد ساعد، عامر شفيق، عمار بهلول والعربي أومعمر سيمثلونها داخل الكاف مُستقبلا.

وجاءت المناصب التي تحصل عليها الخماسي على الشكل التالي :

عبد الكريم مدوار “لجنة تنظيم المُنافسات بين الأندية وتسيير الإجازات”.

محمد ساعد “لجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا لفئات -17 و-20 و23 سنة”.

عامر شفيق “اللجنة التقنية”.

عمار بهلول “لجنة الشؤون القانونية”.

العربي أومعمر “هيئة الإستئناف”.

وسينضم هذا الخماسي لكل من خير الدين زطشي والدكتور زرقيني، اللذين كانا مُتواجدين في لجان الكاف سابقا.