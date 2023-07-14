الجزائر تظفر بميداليتين ذهبيتين في الألعاب العربية

حصدت الجزائر، اليوم الجمعة، ميداليتين ذهبيتين في الألعاب الجارية وقائعها بالجزائر في رياضتين مختلفتين.

وتمكن المنتخب الوطني لكرة السلة رجال من إهداء الجزائر ميدالية ذهبية بعد الفوز أمام تونس.

كما منح البطل الرباعي الجزائري أيمن طويري ميدالية ذهبية جديدة، وانتزاعه الميدالية الفضية كذلك في وزن أقل من 102 كلغ.

كما افتك البطل الجزائري الأخر سليم البقور ميدالية فضية لأكل من 102 كلغ.

واكتفت سيدات كرة السلة بالفوز بميدالية ذهبية بعد الخسارة أمم تونس في مباراة القوية التي جمعتهما بالجزائر العاصمة.

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