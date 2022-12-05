الجزائر تعبر عن ارتياحها لتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان

تلقت الجزائر بارتياح كبير توقيع الأطراف السودانية على “الاتفاق السياسي الإطاري”، باعتباره خطوة حاسمة، من شأنها أن تعزز مسار التسوية السياسية للأزمة في السودان الشقي، حسب بيان وزارة الخارجية.

ووفقا لذات المصدر، فإن الجزائر تأمل أن يستكمل هذا الاتفاق بخطوات أخرى تضع حدا نهائيا لحالة الاحتقان السياسي الذي عرفه هذا البلد الشقيق وتمكنه من مجابهة مختلف التحديات واستئناف مسيرته التنموية بما يحقق للشعب السوداني تطلعاته المشروعة في التقدم والازدهار في كنف الأمن والاستقرار .

وفي هذا السياق تدعو الجزائر الأشقاء في السودان لتكريس كل الجهود من أجل الوصول بمسار التسوية إلى غاياته المنشودة وأن يضعوا السودان ومصالح الشعب السوداني فوق كل اعتبار.

كما تثمن الجزائر الجهود التي قام بها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا IGAD))، في إطار الآلية الثلاثية لتيسير العملية السياسية التي أفضت إلى تحقيق هذا الإنجاز الهام على طريق الحل الشامل والمستدام للأزمة السياسية الراهنة.