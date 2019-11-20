الجزائر تعتبر المستوطنات الصهيونية على الاراضي الفلسطينية إنتهاكا صارخا للقانون الدولي

ترفض الجزائر رفضا قاطعا للمواققف الداعية لإعتبار المستوطنات الصهيونيةعلى الاراضي الفلسطينية غير مخالفة للقانون الدولي.

وحسب بيان وزارة الخارجية ان الجزائر تعتبر المستوطنات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة.

وان مثل هذه المواقف تعتبر عقبة جديدة من شانها عرقلة المساعي الرامية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية .

كما جددت الجزائر دعمها مساندة الدائمة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس