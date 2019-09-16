الجزائر تعتزم إنتاج 15 ألف ميغاواط من الكهرباء بحلول 2030

كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن الجزائر تعتزم إنجاز محطات لتوليد 15 ألف ميغاواط من الكهرباء بحلول سنة 2030 .

وقال عرقاب، على خلال زيارة تفقد لولاية جيجل، أن الهدف من انجاز المحطات هو مواكبة الزيادة في الطلب على الطاقة .

وأشار وزير الطاقة إلى أن الجزائر بحاجة إلى 1500 ميغاواط سنويا من الكهرباء لتلبية الطلب الوطني.

وفي ذات السياق قال عرقاب أن محطات توليد الكهرباء يتم إنجازها حاليا وفق تكنولوجيات متطورة.

وتسمح المحطات التي تنجز حاليا بتوفير 30 % من الاستهلاك السابق للغاز مع نفس القدرة الإنتاجية.