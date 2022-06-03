الجزائر تعرب عن ارتياحها بتمديد الهدنة في اليمن

تعرب الجزائر عن ارتياحها لتوصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق يقضي بتمديد الهدنة الإنسانية لمدة شهرين إضافيين في اليمن، وترحب باستمرار وقف إطلاق النار.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، تدعو الجزائر، جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار للوصول إلى هدنة دائمة تفضي إلى حل دائم.

كما تجدد الجزائر دعمها لكافة الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية للأزمة تعود على الشعب اليمني الشقيق والمنطقة بالأمن والسلم والاستقرار. وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في لم شمل البلدان العربية في مواجهة التحديات الوجودية التي تفرضها الأوضاع الراهنة.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp