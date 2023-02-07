الجزائر تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع تشيلي إثر حرائق الغابات التي مست البلاد

أعربت الجزائر عن تعاطفها وتضامنها مع جمهورية تشيلي إثر حرائق الغابات التي مست عدة مناطق بالبلاد. ما خلف سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية قدمت الجزائر تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا ودعواتها الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. إثر حرائق الغابات التي مست عدة مناطق بجمهورية تشيلي

وجاء في بيان الخارجية “إثر حرائق الغابات التي تأثرت بها عدة مناطق بجمهورية تشيلي متسببة في سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى، تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا ودعواتها الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.”

“كما تعرب الجزائر في هذا الظرف الأليم عن تعاطفها وتضامنها مع جمهورية تشيلي.”