الجزائر تعرب عن قلقها إزاء الأحداث المؤسفة التي عرفتها السودان

أعربت الجزائر عن قلقها إزاء الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المناطق في جمهورية السودان الشقيقة. لا سيما ولاية النيل الأزرق. وما خلفته من خسائر فادحة في الأرواح.

ووحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أنها “تتقدم بخالص تعازيها لأسر الضحايا مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. كما تجدد الجزائر تضامنها مع السودان قيادة وحكومة وشعبا في هذه الظروف الأليمة وتدعو الدول العربية والمجتمع الدولي لتعزيز الدعم لهذا البلد الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة شعبه وترابه.