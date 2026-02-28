الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التصعيد في الخليج وتدعو لضبط النفس

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم السبت بيانًا أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة في منطقة الخليج، إثر تعثر المفاوضات. الإيرانية-الأمريكية التي جرت تحت وساطة سلطنة عُمان.

وأوضح البيان أن هذه المفاوضات كانت قد أثارت آمالًا كبيرة. في التوصل إلى تسوية سلمية، غير أن تصاعد التوتر العسكري وما ترتب عليه من عواقب. غير متوقعة يمثل مصدر قلق للجزائر.

وأكدت الوزارة أن الجزائر تتابع الوضع عن كثب، داعية. جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس وإعلاء روح المسؤولية، من أجل تجنب المزيد من الانعدام الأمني وعدم الاستقرار. في منطقة الخليج.