الجزائر تعرض تجربتها في مجال السكن أمام الأمم المتحدة

أبرز سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني بنيويورك مكاسب الجزائر في مجال السكن.

واشار السفير الجزائري في الأمم المتحدة إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة لضمان حصول كل مواطن على سكن لائق.

وفي مداخلته خلال أشغال الدورة ال58 للجنة التنمية الاجتماعية حول موضوع “ضمان استفادة الجميع من أنظمة الحماية الاجتماعية ومن سكن بسعر معقول لمكافحة ظاهرة التشرد” أكد السفير ميموني حق المواطن في الحصول على سكن لائق وفقا للدستور الجزائري.

وتطرق ميموني في هذا الصدد إلى الانطلاق في مشروع جديد لإنجاز مليون سكن خلال الخماسي 2020-2024 وتسليم في مطلع 2024 مليون ونصف سكن قيد الانجاز وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي جعل من القضاء على أزمة السكن أولوية.

كما ذكر البرنامج الرامي إلى القضاء على البنايات الهشة الذي سجل نسبة انجاز تقدر ب84 بالمائة في 2018 مبرزا أن مدينة الجزائر صنفت في 2016 أول عاصمة أفريقية خالية من البيوت القصديرية بعد القضاء على 30 ألف سكن هش.