الجزائر تعرض رؤيتها لتطوير قطاع المناجم في فعالية “Resourcing Tomorrow” بلندن

شاركت الجزائر، ممثلة في كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، في فعالية “Resourcing Tomorrow” المنعقدة بالعاصمة البريطانية لندن، والتي تُعد أحد أبرز المواعيد العالمية المخصّصة لمستقبل قطاع التعدين.

وجاءت هذه المشاركة، التي تمت بدعوة من منظمي الحدث، لتعكس التزام الجزائر بتعزيز حضورها الدولي في مجال المناجم، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في سياق تحولات عالمية متسارعة نحو الاقتصاد الأخضر وتأمين الموارد المعدنية الاستراتيجية.

وقد تم خلال هذه الجلسات التطرق إلى محاور استراتيجية مهمّة، من بينها آفاق تأمين الموارد المعدنية الحيوية وتطوير سلاسل التوريد العالمية. وكذا فرص الاستثمار المستدام في قطاع المناجم بالجزائر وإمكانات التعاون الدولي. بالاضافة إلى الدور المحوري للمعادن الاستراتيجية في دعم التحول الطاقوي العالمي والاقتصاد الأخضر.

وفي هذا السياق، قدمت كريمة بكير طافر عرضا شاملا حول خارطة الطريق الوطنية لتطوير قطاع المناجم، مع التركيز على تطوير استغلال المعادن النادرة، وترقية التحويل المحلي، وتعزيز البحث الجيولوجي، إضافة إلى المشاريع المهيكلة الهادفة إلى رفع القيمة المضافة وتطوير الصناعات المرتبطة بالموارد المعدنية.

وأكدت كاتبة الدولة، في مداخلاتها، أن الجزائر تعد شريكا موثوقا بفضل مواردها المعدنية المتنوعة، والإصلاحات القانونية والتنظيمية الجارية، وقدرتها على الإسهام بفعالية في تأمين الإمدادات العالمية للمعادن الاستراتيجية الضرورية للتكنولوجيات الحديثة وللاقتصاد منخفض الكربون.

كما جددت كريمة بكير طافر تأكيد استعداد الجزائر لتعميق التعاون الدولي في مجال المناجم، وتشجيع الشراكات القائمة على النقل التكنولوجي، والتكوين، والاستثمار المسؤول، وذلك في إطار القانون الجديد للمناجم الذي يشكل رافعة أساسية للحوكمة الحديثة ولتحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وتجدر الإشارة إلى أن فعالية Resourcing Tomorrow تعد الحدث المحوري لأسبوع التعدين في لندن “London Mining Week”، حيث تجمع أكثر من 2,000 مشارك من كبار الفاعلين في قطاعات التعدين، والطاقة، والاستثمار، والتكنولوجيا، بهدف مناقشة التحديات العالمية المتعلقة بالموارد، وتطوير شراكات استراتيجية، واقتراح حلول عملية تضمن تأمين المعادن والموارد التي تدعم مستقبل الطاقات النظيفة والاقتصاد العالمي.