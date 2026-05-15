الجزائر تعرض فرص الاستثمار الرقمي وتعزز شراكات التكنولوجيا مع روسيا

يشارك وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، في فعاليات “منتدى قازان 2026” المنعقدة بروسيا.

وخلال المشاركة أبرز واضح على قدرات الجزائر البشرية والبنية التحتية وكذا البيئة الاستثمارية المنفتحة على الاقتصاد الرقمي.

كما أشاد واضح بالعلاقات التي تربط الجزائر بروسيا لا سيما في المجال العلمي والتكنولوجي, وفق ما أورده هذه الجمعة بيان للوزارة.

ولدى مشاركته في جلسة حوار رفيعة المستوى حول التعاون في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بين روسيا ودول العالم الإسلامي، “استعرض واضح مقومات الجزائر من كفاءات شابة وبنية تحتية هي في تطور مستمر, وبيئة استثمارية منفتحة على الاقتصاد الرقمي, مع التركيز على مجال مراكز البيانات الضخمة تماشيا مع التطور الهائل في استعمالات الذكاء الاصطناعي” مبرزا أهمية بناء شراكات استراتيجية قائمة على الابتكار ونقل التكنولوجيا”.

ويعد هذا اللقاء الممتد بين 13و15 ماي من أبرز المنصات الدولية المخصصة لتعزيز التعاون بين روسيا ودول العالم الإسلامي. خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار, حيث يشهد هذا الحدث الاقتصادي الهام حضورا رسميا لافتا بمشاركة وفود ومؤسسات اقتصادية وأكاديمية من أكثر من 90 دولة.

كما تناولت الجلسة موضوع التعاون العلمي والتكنولوجي مع روسيا, ذكر السيد واضح في تدخله “بالعلاقة العريقة” بين روسيا و الجزائر. و كذا بـ “مساهمة الأساتذة والمهندسين الروس في نقل المعرفة والتدريس في الجامعات الجزائرية منذ الاستقلال, مثمنا المجهودات المبذولة من خلال العدد الكبير لمنح الطلبة بالجامعات الروسية”.

كما أشار الوزير إلى آفاق تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي في مجالات التطوير التكنولوجي والإبتكار, من خلال دراسة إطلاق آليات تمويل ومرافقة مخصصة للمؤسسات الناشئة في العالم الإسلامي.