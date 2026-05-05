الجزائر تعزز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في مشاريع الطاقة الكبرى

أجرى وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، مباحثات مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا.

وحسب بيان للوزارة، تقوم المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.

وخلال اللقاء، تباحث الطرفان حول الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.

وناقشا فرص التعاون الرامية إلى تنمية منطقة البحر الأبيض المتوسط في مجالي الطاقة والطاقة المتجددة.

وأكدا على “ضرورة تكثيف وتعزيز التعاون الإقليمي، وخاصة على مستوى الأبيض المتوسط. وتطوير مشاريع شراكة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.

كما تناولت المحادثات مناقشة مشاريع التعاون التي هي قيد الدراسة حاليا مع الشركاء في الدول الأوروبية. على غرار مشروع إنشاء خط ربط كهربائي بين الجزائر وإيطاليا. ومشروع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا South2 Corridor.

وهي مشاريع “من شأنها تعزيز المبادلات الطاقوية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وترسيخ دور الجزائر كمورد آمن وموثوق للطاقة في المنطقة”.

وأكد عجال خلال الاجتماع على “الأهمية التي توليها الجزائر لهذه المشاريع التي تشكل قاعدة أساسية لتعاون مثمر بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط”.