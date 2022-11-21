الجزائر تعزي إندونيسيا في ضحايا الزلزال

أعربت الجزائر، اليوم الإثنين، عن تعازيها الخالصة لاندونسيا إثر الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة جاوة، الواقعة جنوب العاصمة الاندونيسية جاكرتا، مخلفا العديد من الضحايا والكثير من الجرحى، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في البيان، “إنه على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب، اليوم منطقة جاوة، الواقعة جنوب العاصمة جاكرتا، مخلفا العديد من الضحايا والكثير من الجرحى، تعرب الجزائر عن تضامنها التام مع جمهورية اندونيسيا الشقيقة.”

