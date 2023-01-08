الجزائر تعزي السنغال اثر  وفاة 40 شخصا في حادث مرور بغنيبي

قدمت الجزائر، اليوم الأحد، تعازيها لأسر المتوفين ودعواتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين في حادث المرور الذي اودى بحياة عديد الضحايا بغنيبي بجمهورية السنغال.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، أنه على إثر الحادث المروري الخطير الذي أودى بأرواح العديد من الضحايا بغنيبي بجمهورية السنغال الشقيقة، تتقدم الجزائر بخالص تعازيها لأسر المتوفين ودعواتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين.

وأضافت الوزارة أن الجزائر تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع جمهورية السنغال قيادة وحكومة وشعبا في هذه الظروف الأليمة.

وكان 40 شخصا قد توفي وأصيب العشرات إثر اصطدام حافلتين في السنغال حيث أعلن الرئيس ماكي سال حدادا وطنيا مدته ثلاثة أيام.