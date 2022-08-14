الجزائر تعزي السودان في ضحايا الفيضانات

قدمت الجزائر، تعازيها الخالصة، إلى جمهورية السودان إثر الفيضانات التي تسببت في خسائر بشرية ومادية معتبرة في البلاد، حسب ما أفاد به بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم الأحد.

وجاء في البيان، “إنه على إثر الفيضانات الأخيرة التي شهدتها العديد من الولايات بجمهورية السودان، مخلفة خسائر بشرية ومادية معتبرة، تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة إلى أسر وأهالي الضحايا، راجية من الله عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على جميع

المصابين بالشفاء العاجل.”

كما جددت الجزائر في هذه الظروف الأليمة التعبير عن تضامنها التام مع جمهورية السودان الشقيقة. يضيف البيان.

طالع أيضا: الجزائر تُعزي مصر في ضحايا حريق الكنيسة

أعربت الجزائر عن خالص تعازيها إلى جمهورية مصر، إثر الحريق الذي وقع صباح اليوم الأحد، في كنيسة أبو سيفين وأسفر عن وفاة العديد من المواطنين المصريين.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية: “تعرب الجزائر عن خالص تعازيها وعميق مواساتها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة. إثر الحريق الذي وقع صباح اليوم 14 أوت 2022، في كنيسة أبوسيفين

بمنطقة إمبابة. في محافظة الجيزة. والذي أسفر عن وفاة وجرح العديد من المواطنين المصريين”.

كما أضاف البيان: “وإذ تشاطر الجزائر الأشقاء المصريين حكومة وشعباً ألم الحزن في هذه الفاجعة. فإنها تجدد تعازيها الخالصة ومواساتها لعائلات الضحايا، وتدعو بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.