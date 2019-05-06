الجزائر تعزي الفيتنام إثر وفاة رئيس بلادها السابق

ناب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، بلادهان رشيد في توقيع سجّل التّعازي، عن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم

الإثنين، وهذا على إثر وفاة الرئيس السابق لجمهورية فيتنام الاشتراكية، “لي دوك”.

ومما جاء في سجل التعازي للأمين العام لوزارة الخارجية: “تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة لي دوك آنه، الرئيس السابق لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

واثر هذا المصاب الجلل، أتقدم نيابة عن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، وباسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي،

خالص التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساة للحكومة وللشعب الفيتنامي الصديق وكذا لعائلة الفقيد”.

وأضاف قائلا: “كما أود أن أقف وقفة اجلال وإكبار أمام روح الفقيد القائد الذي كرس حياته لخدمة شعب ودولة فيتنام الصديقة.

وسيسجل التاريخ دون شك مساهمته الكبيرة والفعالة في بناء دولة فيتنام وتحقيق نهضتها وتمكينها من تبوأ المكانة.