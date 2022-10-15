الجزائر تعزي تركيا في ضحايا إنفجار منجم اماسرا شمال البلاد

أعربت الجزائر عن تضامنها مع تركيا على إثر الحادث الأليم لانفجار منجم ببلدة اماسرا بولاية بارطن شمال البلاد. والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وعلى إثر هذا الحادث الأليم تتقدم الجزائر بخالص تعازيها وعميق مواساتها إلى جمهورية تركيا قيادة وحكومة وشعبا وإلى أهالي الضحايا.

كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين راجية أن تتكلل جهود السلطات المعنية بالنجاح وإنقاذ جميع العالقين من عمال المنجم.