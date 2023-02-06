الجزائر تعزي تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال

قدمت الجزائر تعازيها لكل من دولتي تركيا وسوريا على إثر الزلزال المدمر. الذي ضرب صباح اليوم مناطق في جنوب الجمهورية التركية وشمال الجمهورية العربية السورية. مخلفا خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية.

وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج “تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لأهالي الضحايا وحكومتي وشعبي هذين البلدين الشقيقين”.

وأضاف بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج “إن الجزائر التي تشاطر ألم هذه الفاجعة الأليمة. مع أشقائها في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية”.

كما أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج تضامنها التام مع هذين البلدين الشقيقين. وتعرب عن تطلعها لتجاوزهما هذه المحنة بكثير من الصبر والعزم والثبات”.