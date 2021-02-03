الجزائر تعزي تونس في ضحايا انفجار اللغم التقليدي بمرتفعات جبل المغيلة

قدمت الجزائر، اليوم الأربعاء، تعازيها الخالصة للشعب التونسي وأسر الجنود العسكريين الأربعة الذين توفيو اثر انفجار لغم تقليدي.

وكان الضحايا قد إستشهدوا أثناء أداء واجبهم في ملاحقة عناصر إرهابية بمرتفعات جبل المغيلة بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد.

وهذا وأدانت الجزائر وبشدة لهذا العمل الإرهابي الجبان، مقدمةُ في السياق ذاته تعازيها الخالصة لتونس حكومة وشعبا ولعائلات الشهداء.

كما جددت الجزائر وقوفها وتضامنها المطلق مع تونس في هذا الظرف الأليم، ودعمها لجهودها الرامية إلى اجتثاث جذور هذه الآفة التي تستهدف استقرارها وأمنها.