الجزائر تعزي عائلات ضحايا الحادث المروري الخطير بالتشاد

تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات ضحايا الحادث المروري الخطير الذي أودى بأرواح العديد من الضحايا على الطريق الرابط بين مدينتي “أم حجر” و” أبيشي” بجمهورية تشاد الشقيقة.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية: “على إثر الحادث المروري الخطير الذي أودى بأرواح العديد من الضحايا. على الطريق الرابط بين مدينتي “أم حجر” و” أبيشي” بجمهورية تشاد الشقيقة. تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا ودعواتها الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى”.

وأضاف البيان: “وفي هذا الظرف الأليم، تعرب الجزائر عن تعاطفها وتضامنها مع جمهورية تشاد الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا”.

هذا ولقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب سبعة آخرون، ليلة الخميس الى الجمعة، إثر اصطدام حافلة بشاحنة متوقفة على طريق، شرقي تشاد، وفق ما أفادت به وزارة النقل البري وأمن الطرق.