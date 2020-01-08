الجزائر تعزي عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت في إيران

عزت الخارجية الجزائرية عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت صباح اليوم بمطار طهران في إيران.

وجاء في تصريح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية:”تلقينا ببالغ الأسى والتأثر نبأ سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية لدى إقلاعها من مطار طهران اليوم الأربعاء ووفاة جميع ركابها من جنسيات مختلفة.

وعلى إثر هذا الحادث المأساوي تتقدم الجزائر بأخلص التعازي إلى عائلات الضحايا.

كما تعبر عن أصدق مشاعر التضامن والمواساة مع حكومات كل من إيران وكندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وألمانيا وبريطانيا في هذه الظروف الأليمة.