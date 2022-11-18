الجزائر تعزي فلسطين في ضحايا حريق غزة

أعربت الجزائر عن تعازيها الخالصة لأهالي الضحايا وللشعب الفلسطيني. على إثر حادثة الحريق الذي اندلع في بناية سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة والذي خلف العديد من الضحايا والاصابات. عامة متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وفي هذا الظرف الأليم، جددت الجزائر تضامنها التام مع دولة فلسطين لتجاوز هذه المحنة. وما تفرضه من تحديات لا سيما في ظل الاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطينية. والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

للإشارة، قالت مصادر طبية فلسطينية إن 21 شخصا على الأقل، من بينهم 10 أطفال. قتلوا في حريق اندلع في بناية سكنية في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأوضح صلاح أبو ليلى، مدير خدمات الطوارئ في المستشفى الإندونيسي شمالي غزة. أن حصيلة الوفيات في المخيم بعد الحريق، الذي أصبح تحت السيطرة الآن، من المرجح أن ترتفع.

ووصف أبو ليلى الحريق بأنه “هائل”، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي البناية بأكملها مشتعلة بالنيران.

وقال أحد السكان المحليين، كان قد هرع إلى مكان الحادث، إن مخزونا من البنزين كان موجودا داخل البناية بهدف “تشغيل مولد كهربائي”.

وقال مسؤول أمني إن أسرة كانت تحتفل بعودة أحد أقاربها من الخارج.

ووصف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس الحادث بأنه فاجعة وطنية وأعلن حدادا يوم الجمعة.