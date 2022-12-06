الجزائر تعزي في وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين

وقع صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بمقر سفارة جمهورية الصين الشعبية بالجزائر. على سجل التعازي إثر وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين.

وبتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قام ظهيرة اليوم الثلاثاء، صالح ڨوجيل رئيس مجلس الأمة. بمقر سفارة جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، وبحضور رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بالتوقيع على سجل التعازي إثر وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين..

وقد جاء في نصّ التعزية: “على إثر رحيل الرئيس الأسبق لجمهورية الصين الشعبية، جيانغ زيمين. أتوجه إليكم بأحر عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة والتعاطف مع الشعب الصيني الصديق في هذا المصاب الجلل”.

“لقد كان للفقيد اسهامات بارزة في إحراز العديد من الانجازات في خضم مسار النهضة والبناء لجمهورية الصين الشعبية. كما لم يتوان في السعي إلى تطوير علاقات الصداقة والتعاون والتضامن بين الجزائر والصين. وبرحيله فإننا نفقد صديقاً كبيراً ستُخلّد ذكراهُ دوماً في تاريخ الشراكة الاستراتيجية الجزائرية – الصينية”.

وإذ نجدد تعازينا القلبية للصين قيادة وحكومة وشعبا وكذا لعائلة الفقيد وذويه، فإننا نتمنى لبلدكم الصديق دوام التقدم والازدهار”.