الجزائر تعزي وتقف مع ليبيا حكومة وشعبا

أعربت الجزائر عن كامل استعدادها للوقوف مع ليبيا حكومة وشعبا، إثر الكارثة الطبيعية التي ألمت بالبلاد.

وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية، إلى أن الجزائر قدمت تعازيها للدولة الليبية على إثر السيول والفيضانات المأساوية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية “تتقدم الجزائر بأخلص التعازي والمواساة لدولة ليبيا حكومة وشعبا وتؤكد على تعاطفها وتضامنها معهم في مواجهة آثار هذه المحنة”. “تعرب الجزائر عن كامل استعدادها للوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين ومدِّهم بيد الدعم والمساعدة للتخفيف من وطأة وتوابع هذه الكارثة”.