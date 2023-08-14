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الرياضة

الجزائر تعلن رغبتها في استضافة البطولة العربية والإفريقية لـ”الدارتس”

بقلم محمد.ل
الجزائر تعلن رغبتها في استضافة البطولة العربية والإفريقية لـ”الدارتس”
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أعلنت الجزائر، على لسان رئيس الاتحادية الوطنية للرياضة للجميع، الهادي مصاب، عن رغبتها في استضافة البطولة العربية والإفريقية لرياضة “الدارتس” خلال سنة 2024.

وكشفت اللجنة الأولمبية الجزائرية، بأن الهادي مصاب تباحث مع يحيى عبد القادر، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للعبة الدارتس (السهام)، واقع وسبل نشر هذه اللعبة في الجزائر.

إلى جانب دعم الاتحاد العربي للجهود في هذا الاتجاه، وبحث إمكانيات التعاون على مختلف الأصعدة، بما في ذلك التعاون الثنائي مع الاتحاد المصري، في لقاء حضره جودة أبو النور، الأمين العام للاتحاد العربي للدارتس.

ومن جهته، كشف موقع ” tatweeg” المصري، بأن الجزائر، أكدت رغبتها في استضافة البطولة العربية والإفريقية خلال النصف الثاني من العام المقبل 2024.

كما أبرز الموقع ذاته، بأن لجنة “الدارتس” في الجزائر ومن خلال اتحاد الرياضة للجميع، ستخاطب الاتحاد العربي رسميا للمطالبة باحتضان البطولتين .

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