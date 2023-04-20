الجزائر تعلن غدا الجمعة اول ايام عيد الفطر

أعلنت لجنة الاهلة اليوم الخميس ان غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقد اجتمعت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية سهرة اليوم الخميس في حدود الساعة الثامنة والربع بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر العاصمة لترقب هلال عيد الفطر المبارك.

وحسبما أفادت به وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، سابقا، فقد تلقت اللجنة نتائج رؤية الهلال من اللجان المنتشرة. عبر جميع ولايات الوطن، قبل الإعلان عن موعد دخول شهر شوال وعيد الفطر المبارك.