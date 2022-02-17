الجزائر تعود لعضوية الإتحاد العربي بعد غياب لـ 12 عاما

بصم رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة السلة رابح بوعريفي على عودة الجزائر لعضوية الإتحاد العربي لكرة السلة بعد غياب استمر 12 عاما.

وقامت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بتهنئة السيد رابح بوعريفي، بعد انتخابه عضوا جديدا. الأمر الذي سيعود بالمصلحة العامة للرياضة الجزائرية على المستوى الخارجي.

طالع ايضا

الجزائر تتوّج بـ “البرونز” في البطولة العربية لكرة السلة

حسم المنتخب الوطني لكرة السلة اليوم الأربعاء التتويج بالميدالية البرونزية على حساب منتخب الصومال في البطولة العربية لكرة السلة.

كما تمكّن المنتخب الوطني من الفوز بنتيجة 93 مقابل 79 للصوماليين. وإحتلال المرتبة الثالثة. في انتظار ما ستسفر عنه المباراة النهائية التي ستجمع بين تونس ولبنان.

يذكر. أن الكتيبة الوطنية إنهزمت في المباراة الماضية أمام نسور قرطاج.