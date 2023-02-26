الجزائر تعيد فتح سفارتها بأوكرانيا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الأحد، عن قرارها بإعادة فتح سفارة الجزائر في كييف بأوكرانيا.

ويأتي ذلك، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على مصالح الدولة الجزائرية في هذا البلد ومصالح الجالية الوطنية.

وسيرأس السفارة الجزائرية في كييف، التي تجمدت أنشطتها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد، القائم بالأعمال.

واشار البيان، إلى أن هذا القرار سيتم تطبيقه في أقرب وقت ممكن.