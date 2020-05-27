الجزائر تغيب عن تصنيف فوربس الأمريكية لأكبر 2000 شركة عالمية

غابت الشركات الجزائرية في تصنيف تقرير “فوربس” الأخير لأكبر 2000 شركة عالمية مدرجة في العالم.

أعلنت مجلة “فوربس” الأمريكية، قائمة 2000 غلوبال السنوية التي تضم أقوى 2000 شركة على مستوى العالم.

حيث شهدت معظم الشركات لهذا العام انخفاضا كبيرا في قيمها السوقية منذ العام الماضي .

وتوفر أرباح الربع الأول نظرة مؤلمة حول تأثير التوقف الكبير.

وكانت الأشهر القليلة الماضية قاسية بشكل خاص على شركات الطيران، التي شهدت انخفاض الطلب أقل مما كان عليه بعد 11 سبتمبر.

وانخفضت الخطوط الجوية الأمريكية من رقم 372 في القائمة إلى 967 بعد أن خسرت 2.2 مليار دولار في الربع الأول.

مع ذلك لم تتأثر جميع الشركات بهذا الوباء بشكل سلبي.

وشهدت أكبر الشركات الإلكترونية كشركة “أمازون” و”علي بابا” نموا بفضل الارتفاع في التسوق عبر الإنترنت.

وظل البنك الصناعي والتجاري الصيني في الصدارة للسنة الثامنة على التوالي بأصول تزيد عن 4.3 تريليون دولار،واختتمت البنوك الصينية الأربعة الكبرى المملوكة للدولة جميعا في أكبر 10 شركات هذا العام.

من جهتها تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية وهي المدرجة في هذه القائمة بواقع عدد الـ 14 شركة من مجموع لإجمالي الـ 40 شركة من تلك المنطقة العربية.

واعتبرت شركة “أرامكو” هي الشركة الأولى من حيث ما كان لها من قيمة الأرباح في كل مستوى العالم بواقع مبلغ الـ 88.2 مليار دولار.

فبما صنفت شركة “وارن بافت” في المرتبة الثانية، وهي بقيمة الأرباح بقيمة مبلغ الـ 81 مليار دولار.

تلتها الإمارات في المرتبة الثانية من بين كل الدول العربية، والتي هي الموجودة في ضمن القائمة بواقع عدد الـ 9 شركات اماراتية.

وتصدرت مؤسسة “بنك أبوظبي” الأول لهذه الشركات الإماراتية في القائمة وهو يقع في المرتبة الرابعة من المنطقة والمرتبة الـ303 عالميا بقيمة له من أصول بلغت الى الـ 227.4 مليار دولار.