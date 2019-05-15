الجزائر تغيب عن دورة الألعاب الإفريقية 2019 لفئة أقل من 20 عاما !

ستشهد دورة كرة القدم ضمن الألعاب الافريقية 2019, المقرر إجراؤها بالمغرب 19-31 أوت مشاركة ثماني دول لفئة أقل من 20 عاما مع تسجيل غياب المنتخب الجزائري, حسبما أعلنت عنه اليوم الأربعاء, الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وبالإضافة إلى المنتخب المغربي (البلد المنظم), ستعرف دورة كرة القدم مشاركة كل من بوركينا فاسو, بورندي, غانا, المالي, نيجيريا, جنوب افريقيا والسنغال.

وعرف المنتخب الجزائري فترة فراغ منذ قرابة سنة حيث لم يخض أي مباراة بعد اقصاءه في مرحلة التصفيات لكأس افريقيا للفئة أمام غانا (ذهاب 0-0, إياب 2-0).