الجزائر تفتح باب الإستثمار المنجمي أمام الخواص والأجانب 

كشف مراد حنيفي، المدير العام للمناجم بوزارة الصناعة، عن ضعف الإستثمارات المنجمية في الجزائر رغم وفرة الإمكانيات وتنوع الثروة المعدنية.

ودعا ذات المسؤول المستثمرين الخواص والأجانب، للإستثمار في هذا المجال.

خاصة وأن النصوص القانونية موجودة وواضحة في المناجم، وتقدم تسهيلات وتحفيزات.

وأضاف حنيفي لدى إشرافه على إفتتاح أشغال ندوة حول المناجم في إطار البرنامج الدولي لعلوم الأرض الذي ترعاه اليونيسكو، أن الجزائر تمتلك ثروات معدنية ضخمة وغير مستغلة.

وتابع ذات المتحدث، بأن الباب مفتوح للإستثمار سواء في الإستكشاف أو الإستغلال.

وهو نفس التوجه الذي ذهب إليه خبراء المختصين في قطاع المناجم والتعدين، حيث أكدوا غنى وثراء الجزائر بمختلف أنواع المعادن خاصة الحديد والفوسفات.

كما يوجد بالجزائر احتياطات مهمة من المعادن الثمينة، على غرار الذهب والألماس خاصة في منطقة الهقار.