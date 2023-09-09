الجزائر تفتح مجالها الجوي وتبدي إستعدادها لتقديم المساعدات للمغرب

أبدت السلطات الجزائرية العليا، استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية للمغرب، على إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية اليوم السبت: “أبدت السلطات الجزائرية العليا، استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية ووضع كافة الامكانيات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق وذلك في حال طلب من المملكة المغربية”.

كما قررت السلطات الجزائرية العليا فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الانسانية والجرحى والمصابين، يضيف البيان.