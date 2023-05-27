الجزائر تفتك المرتبة الأولى عالميا في مسابقة هواوي

تمكن الطلبة الجزائريين، المشاركين في المسابقة العالمية ICT ACADEMY المنظم من قبل العملاق شركة هواوي الصينية من إفتكاك المرتبة الأولى عالميا.

وهنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري الطلبة المتوجين على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك.

وأوضح الوزير، أن الطلبة المشاركين في المسابقة العالمية ICT ACADEMY المنظم من قبل العملاق شركة هواوي الصينية تحصلوا على المرتبة الأولى في منافستين، والمرتبة الثانية في منافستين.

وICT Academy هي مسابقة عالمية، مقدّمة من هواوي، تتم على مستوى العالم، في الاتصالات والتكنولوجيا. وتهدف للحصول على أفضل المواهب في هذه المجالات، وإبرازها، وإصقالها، والإهتمام بيها.

ويتم تنظيم هذه المسابقة العالمية على ثلاث مراحل، وهي مرحلة وطنية أولى، وأخرى إقليمية تخص شمال إفريقيا وذلك بمشاركة 29 دولة. في حين يتم تنظيم المرحلة الثالثة والأخيرة في الصين.

ومسابقة “هواوي للتكنولوجيا”، تتماشى “بشكل كامل مع منظور الشركة لتعزيز مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية. وذلك خدمة لتنمية المواهب في الجزائر”.