إعــــلانات
الرياضة

الجزائر تفتك المرتبة الثانية في البطولة العربية للروبوت

بقلم محمد.ل
الجزائر تفتك المرتبة الثانية في البطولة العربية للروبوت
  • 127
  • 0

أنهت الجزائر، البطولة العربية الـ 14 للروبوت والذكاء الاصطناعي، التي جرت وقائعها بقطر ما بين الـ 6 والـ 9 من شهر ماي الجاري في وصافة الترتيب.

وافتكت الجزائر المرتبة الثانية، في البطولة المنظمة من طرف وزارة التربية والتعليم العالي القطرية، بعد البلد المضيف.

وجاء التتويج حسب بيان لوزارة الشباب والرياضة.اليوم السبت، بفضل الثنائي أحمد سبع وصادقي محمد، من جمعية سهيل لعلم الفلك وعلوم الفضاء بالاغواط. التي تنشط بمركز الترفيه العلمي للمديرية الشباب والرياضة لولاية الاغواط.

وتشكل البطولةُ العربية للروبوت واحدة من أهم المسابقات الراتبة المخصصة لطلبة المدارس. وذلك في مجال الروبوتات على مستوى الوطن العربي. حيث تمثل تظاهرة علمية تكنولوجية إبداعية في مجال تصميم وبناء وبرمجة الروبوتات التعليمية.

Peut être une image de ‎7 personnes et ‎texte qui dit ’‎FREE ASSOCIAT D'ASTRONOR سهيل لعلم الفلك و وعلوم الفضاء بالأغواط‎’‎‎

Peut être une image de 9 personnes, estrade et texte

Peut être une image de 11 personnes et texte

Peut être une image de 9 personnes, estrade et texte

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Yw9Qd
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر