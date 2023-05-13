الجزائر تفتك المرتبة الثانية في البطولة العربية للروبوت

أنهت الجزائر، البطولة العربية الـ 14 للروبوت والذكاء الاصطناعي، التي جرت وقائعها بقطر ما بين الـ 6 والـ 9 من شهر ماي الجاري في وصافة الترتيب.

وافتكت الجزائر المرتبة الثانية، في البطولة المنظمة من طرف وزارة التربية والتعليم العالي القطرية، بعد البلد المضيف.

وجاء التتويج حسب بيان لوزارة الشباب والرياضة.اليوم السبت، بفضل الثنائي أحمد سبع وصادقي محمد، من جمعية سهيل لعلم الفلك وعلوم الفضاء بالاغواط. التي تنشط بمركز الترفيه العلمي للمديرية الشباب والرياضة لولاية الاغواط.

وتشكل البطولةُ العربية للروبوت واحدة من أهم المسابقات الراتبة المخصصة لطلبة المدارس. وذلك في مجال الروبوتات على مستوى الوطن العربي. حيث تمثل تظاهرة علمية تكنولوجية إبداعية في مجال تصميم وبناء وبرمجة الروبوتات التعليمية.