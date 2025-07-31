الجزائر تفتك عضوية أول مكتب تنفيذي للمنظمة العالمية لشباب حركة عدم الانحياز

ظفر المجلس الأعلى للشباب بعضوية في أول مكتب تنفيذي لمنظمة شباب حركة عدم الانحياز التي تأسست شهر جويلية من سنة 2022 بأذربيجان.

وقد تم بتاريخ الثلاثاء 29 جويلية 2025 انتخاب ممثّلة الجزائر، عضو المجلس “عبد الجبار الحاجة شريفة”، بأغلبية ساحقة حصدت فيها 26 صوتاً. من أصل 30، ضمن منافسة قوية ضمّت 05 مترشحين عن إفريقيا. كما تجدر الإشارة أن هذه الانتخابات جرت عن بعد لتعذّر تنظيمها حضوريا.

ويعدّ هذا المكسب الشبابي على الصّعيد الدّولي، ثمرة وامتداد طبيعي لمواقف الجزائر الثّابتة إزاء كلّ القضايا العادلة في العالم. وتأكيداً لسمعة ديبلوماسيتها واحترامها التّام للعهود والمواثيق الدولية.

تجدر الإشارة أن ممثلة الجزائر في المكتب التنفيذي للمنظمة، أصيلة ولاية بني عباس، وتتمتّع بالمؤهلات. والخبرة التي تمكنها من شغل عضويتها بكل إقتدار، تحت إشراف مصطفى حيداوي، وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، الذي يُعد من بين الأعضاء. المؤسسين لهذه المنظّمة.

يعدّ هذا الإنجاز، مكسباً للشباب الجزائري. ومساراً جديداً للدبلوماسية الشبابية الجزائرية على منصات المناصرة و المرافعات الدولية. ضمانا لمشاركة شباب العالم النامي في رسم معالم السياسات. الشبابية الدولية في كنف الشمولية والإنصاف.