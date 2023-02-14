قناة النهار الجزائر تفتك كأس العالم للحلويات بمونديال الطبخ بتونس بقلم قناة النهار نشر في 14 فيفري 2023 - 15:12 حلويات شارك غرِّد أرسل 96 0 الجزائر تفتك كأس العالم للحلويات بمونديال الطبخ بتونس إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vTn9V اقرأ أيضا خنشلة : ارتفاع لافت لأسعار التفاح الفلاح يشتكي والتاجر يتبرأ قناة النهار 12 فيفري أمن: توقيف 12 شخص مشتبه فيه في قضية عصابة أحياء والشجار بالأسلحة بالعاصمة قناة النهار 08 فيفري أحوال الطقس / أمطار غزيرة وثلوج على هذه المناطق قناة النهار 07 فيفري النهار ترندينغ: طفل يعطي درسا في الإنسانية بإطعامه لزميله من ذوي الهمم وأصغر معتمرة تصنع الحدث قناة النهار 30 جانفي وزير التربية : سنذهب إلى إجراءات جديدة تساهم في إعطاء أفواج تربوية بمعدلات مقبولة قناة النهار 06 فيفري طواقم الهلال الأحمر الجزائري في عملية إخلاء المباني المهددة بالإنهيار بمحافظة حلب قناة النهار 12 فيفري خنشلة : تساقط كثيف للثلوج..ومرتفعات بوحمامة تكتسي الحلة البيضاء قناة النهار 10 فيفري وزارة الشؤون الدينية ومجلس سبل الخيرات يطلقان قافلة تضامنية إلى ولاية تيسمسيلت قناة النهار 26 جانفي شاهد التحضيرات لإنطلاق حفل إختتام الشان من ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 04 فيفري فاسألوا : إستئذان الزوجة زوجها في الصيام قناة النهار 02 فيفري