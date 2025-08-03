الجزائر تفتك 4 ميداليات في المسابقة العالمية الجامعية للرياضيات ببلغاريا

افتكت الجزائر 4 ميداليات” فضيتين وبرونزيتين” ومرتبة تقديرية في المسابقة العالمية الجامعية للرياضيات ببلغاريا

وبهذه المناسبة هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري الطلبة المتفوقين

في المسابقة مداح أحمد عدلان، مرابط ياسر،كينان يوسف، بن ملوكة محمد أمير وقرفي شبيلة، من المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات سيدي عبد الله، و المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي سيدي عبد الله، وكذا جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

للإشارة فإن عدد الجامعات المشاركة هو 73 جامعة وو343طالب.