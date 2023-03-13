الجزائر تفتك 7 ميداليات جديدة في الدورة الإفريقية للجيدو

حصد المنتخب الوطني للجيدو (رجال تسيدات)، سبعة ميداليات جديدة، في اليوم الثاني من الدورة الإفريقية للجيدو، الجارية بتونس.

وكشفت (و.أ.ج)، عن احراز كل من عماد بن عزوق، ومحمد المهدي ليلي، ميدالية دهبية لكل منهما من بين الميداليات السبعة المحققة.

كما توج المصارع رضا العمري، بالميدالية الفضية، بعد هزيمته في نهائي وزن أقل من 100 كلغ.

وكانت الميداليات الأربعة الأخرى من البرونز، وعادة لكل من سعاد بلكحل، ريان زكريا بن عطية، أسامة كبري، وإسلام بيموت.

وبهذا رفع المنتخب الجزائري للجيدو، رصيده من الميداليات خلال هذه الدورة الافريقية للجيدو، إلى 16 ميدالية من مختلف المعادن الثلاثة.