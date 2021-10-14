الجزائر تفنّد التمويل المزعوم لميليشيات في مالي

فنّد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، الإدعاءات التي تداولتها وسيلة إعلام أجنبية حول تمويل مزعوم من قبل الجزائر لميليشيات بمالي.

وحسبما نقلته “وأج”، فقد صرّح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية لوسائل إعلام جزائرية، أن “هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة” وقد صدرت عن “وسيلة إعلامية معروفة بولائها لمصالح المديرية العامة للأمن الخارجي التابعة للإستخبارات الفرنسية التي يقودها السفير السابق بالجزائر، برنار إيميي”.

وأردف بالقول، أن “الأمر يتعلق بتلاعب فاضح ومشين من طرف عرابي بلد جار. والذين يتحكمون في دمية بائسة تنشر في أعمدة مدونة خاصة بالمرتزقة”.

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