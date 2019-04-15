الجزائر تفوز بالجائزة الكبرى في المهرجان الدولي لمسرح الطفل بالمغرب

توجت مسرحية “الشجعان الثلاثة”، للمخرج الجزائري عبد الصمد محمد أمين، بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي الربيعي، لمسرح الطفل بالناظور، في المغرب.

وحسب الموقع الرسمي للمهرجان، توجت الفرقة المسرحية “تعاونية ضياء الخشبة”، لولاية تيارت، باللقب، في الدورة الـ22 للمهرجان.

كما نال مخرجها الجزائري، الفنان عبد الصمد محمد الأمين جائزة الإخراج، وتحصلت أحد أعضاء الفرقة، الفنانة راجية مركاتي، على جائزة التنويه.

وأسدل المهرجان الربيعي الدولي لمسرح الطفل، يوم السبت، الستار على فعاليات دورته 22.

كما تم توزيع الجوائز والشواهد على المتوجين، وتم تكريم عدة شخصيات فنية ومسرحية.

للتذكير، انطلقت أطوار المهرجان، خلال هذه النسخة، في الـ9 من أفريل الجاري، إلى غاية 13 منه.