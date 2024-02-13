الجزائر تفوز  بالرئاسة الدورية للاتحاد البرلماني العربي

عادت الرئاسة الدورية للاتحاد البرلماني العربي إلى الجزائر، ممثلة في رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي.

وجاء هذا خلال أشغال الدورة الـ 33 للجنة التنفيذية للاتحاد، المنعقدة اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 بالعاصمة بغداد.

وسيتم تحديد موعد احتضان الجزائر للمؤتمر الـ 36 المقبل للاتحاد البرلماني العربي لاحقا.

يشكل تولي الجزائر الرئاسة الدورية لهذه الهيئة تأكيدا لالتزامها الدائم تجاه محيطها الاقليمي العربي ودعمها المطلق للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وذلك في ظل ما تحظى به سياستها الخارجية، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من مصداقية.