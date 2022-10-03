الجزائر تفوز بالعضوية في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات

انتخبت الجزائر، اليوم الاثنين، عضوا في مجلس إدارة الإتحاد الدولي للاتصالات. وذلك خلال الانتخابات التي أجريت ضمن أشغال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-22، المنعقد ببوخارست برومانيا.

كما تحصلت الجزائر -حسب بيان وزارة البريد-، على 138 صوتا من بين 181 دولة قامت بالتصويت. وجاء في البيان ذاته “لتؤكد منحاها التصاعدي في عدد الدول التي تمنحها ثقتها”. “إذ أنها تحصلت على 134 صوتا عند انتخابها عضوا في المجلس سنة 2018 و106 صوتا سنة 2014”.

وأفادت وزارة البريد، أن الجزائر ستواصل، بمناسبة انتخابها عضوا في المجلس، الدفاع عن مبادئها الراسخة. “لاسيما المتعلقة بتكريس تكافؤ الفرص في الولوج إلى الأنترنت والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها مزايا تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. “وهي المبادئ المكرسة على المستوى الوطني في إطار مقاربة متكاملة ضمن النموذج التنموي الذي حدد معالمه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”. و”الذي يتبوأ فيه الاعتناء بالٳنسان و الحرص على الارتقاء برفاهيته مكانة مركزية”.

كما أشار البيان، أن هذه المبادئ كانت محل استعراض من وزير البريد، كريم بيبي تريكي، خلال الكلمة التي ألقاها بالمؤتمر.

وذكرت الوزارة، أن مجلس الإدارة يعتبر الهيئة القيادية للاتحاد الدولي للاتصالات بين دورتي مؤتمر المندوبين المفوضين. ويكلف بضبط المسائل الكبرى لسياسة الاتصالات، وفقا للمخطط الاستراتيجي الذي يتم إعداده من طرف مؤتمر المندوبين المفوضين. كما يعد تقريرا حول سياسة و استراتيجية الاتحاد و تنسيق خطط العمل و كذا المصادقة على الجوانب المالية و رقابتها.